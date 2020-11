Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Werkzeuge aus Lagerhalle gestohlen

GevelsbergGevelsberg (ots)

In der vergangenen Woche (16.11- 19.11) brachen Unbekannte in eine Firma an der Hagener Straße ein und entwendeten Werkzeugmaschinen. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter über das Dach in einen Lagerraum ein und entwendeten hier Werkzeuge wie eine Flex der Marke Makita, mehrere Akkuschrauber und verschiedene Sägegeräte.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell