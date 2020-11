Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Versuchter Einbruch in Wohnung

SchwelmSchwelm (ots)

In der Zeit vom Mittwoch auf Donnerstag versuchten Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Ulmenweg einzubrechen. Am Donnerstagmorgen stellte der Bewohner fest, dass das Türschloss seiner Wohnungstür manipuliert wurde und ein auf- bzw. abschließen nicht mehr möglich war. Das Öffnen der Tür gelang den Tätern nicht. Hinweise gibt es bisher keine.

