POL-CE: Winsen/Aller - Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht

Celle (ots)

Am vergangenen Freitag kam in der Straße "Am Glockenberg" in Winsen/Aller zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten grauen VW Scirocco. Deren 22-jährige Halterin hatte das Fahrzeug am 18.06.2021, gegen 15.30 Uhr, vor einem dortigen Haus abgestellt. Nachdem sie das Auto gegen 20.30 Uhr wieder in benutzen wollte, stellte die junge Frau diverse Kratzer und Beschädigung an der hinteren linken Stoßstange sowie der Fahrertür mit. Die Beschädigungen selbst passen nach Einschätzung der eingesetzten Polizeibeamten nicht zu einem Unfallgeschehen.

Hinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Winsen/Aller unter der Rufnummer 05143/667720 entgegen.

