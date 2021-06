Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Betrunkener Celler leistet Widerstand

Celle (ots)

Nachdem ein alkoholisierter 43-jähriger aus Celle am Samstagabend trotz Platzverweises wiederholt eine Örtlichkeit aufsucht, wird er durch die Polizei in Gewahrsam genommen, damit keine weiteren Straftaten von ihm ausgehen können. Bei der Ingewahrsamnahme tritt er nach den Beamten und verletzt einen 32-jährigen Polizeibeamten dabei leicht am Bein. Zudem überzieht er die Beamten mit einer Vielzahl an Schimpfwörtern. Danach durfte der Celler seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen und wird sich nun wegen Tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten müssen.

