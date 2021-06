Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Gutes Wetter führt zu vielen Ruhestörungen

Landkreis Celle (ots)

In den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag verzeichnete die Polizei in Stadt und Landkreis mehr als 35 Ruhestörungen. Häufig mussten die Beamten zu kleineren Feiern ausrücken, da sich viele Personen, aufgrund des guten Wetters, im Freien getroffen haben. Größtenteils blieb es bei mündlichen Verwarnungen, da sich die Verursacher einsichtig zeigten. In zwei Fällen mussten die Beamten jedoch mehrfach ausrücken, was zur Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren führte.

