Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht aufgepasst

Nicht ausreichend Abstand hielt ein Autofahrer am Dienstag in Heidenheim ein.

UlmUlm (ots)

Die 40-Jährige fuhr mit ihrem Smart kurz nach 9.30 Uhr in der Nördlinger Straße. An der Ampel bei der Kreuzung Seewiesenbrücke hatte sie grün. Ein Rettungswagen bog mit Blaulicht und Martinshorn in die Nördlinger Straße ein. Die Fahrerin des Smart bremste ihr Auto vorschriftsmäßig ab. Hinter ihr fuhr ein 77-Jähriger mit seinem Dacia. Er erkannte den bremsenden Smart wohl zu spät und fuhr hinten in das Heck. Bei dem Unfall erlitt die 40-Jährige leichte Verletzungen und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Den Schaden an den beiden Autos schätzt die Polizei auf etwa 7.000 Euro. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Abstand halten! Wer ausreichend Abstand hält, hat gute Chancen, auch bei unvorhersehbaren Ereignissen noch rechtzeitig anhalten zu können und ein Auffahren zu vermeiden.

+++++++ 2238050

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell