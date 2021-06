Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen

Celle Innenstadt (ots)

Am heutigen Tag im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 14:00 Uhr fand ein Aufzug mit anschließender Kundgebung und Musikbeiträgen in der Celler Innenstadt statt. Zu Beginn startete der Aufzug mit ca. 50 Teilnehmern und wuchs im Verlauf auf ca. 65 Teilnehmer an. Neben überörtlich engagierten Gastrednern wurde auch zu einem offenen Dialog eingeladen. Die Versammlung wurde von Passanten teils missbilligend kommentiert. Ansonsten kann durch die Polizei ein positives Fazit gezogen werden, da auch die Auflagen bzgl. des Infektionsschutzgesetzes größtenteils eingehalten wurden. Ein polizeiliches Einschreiten war kaum nötig.

