Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Kontrollmaßnahmen im Umfeld der Autoposer-Szene

Celle (ots)

Die Polizei Celle hat in den heutigen Abend- und Nachtstunden an drei Kontrollorten in der Stadt Celle stationäre Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf technisch veränderte Kraftfahrzeuge durchgeführt. Am Schlossplatz, der Hannoverschen Heerstraße und der Parkpalette am Langensalzaplatz wurden 82 entsprechende Kraftfahrzeuge kontrolliert. Hierbei wurden auffällig viele nicht zulässig veränderte Fahrzeuge festgestellt. Insgesamt wurden 33 Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren in diesem Zusammenhang eingeleitet. Weitere Kontrollen werden folgen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell