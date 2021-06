Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Unterlüß - Wem gehört dieses Fahrrad?

Celle

Die Polizei in Hermannsburg hat heute Vormittag Fahrrad sichergestellt, dass wahrscheinlich heute Morgen am Bahnhof in Unterlüß gestohlen worden sein dürfte. Es handelt sich um ein blaues Damenfahrrad der Marke Hercules. Hinweise zum Eigentümer bitte an die Polizei Hermannsburg unter 05052/913310.

