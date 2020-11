POL-W: W- Mann mit Machete auf der Berliner Straße aufgegriffen

Polizei Wuppertal

Am 24.11.2020, gegen 18:45 Uhr, wurde auf der Berliner Straße ein Mann wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung festgenommen. Zwei Männer gerieten in einem Haus an der Berliner Straße lautstark in einen Streit, der sich in der Folge auf den Gehweg verlagerte. Einer der beiden, ein 31-jähriger Wuppertaler, lief mit einer Machete bewaffnet hinter einem bislang unbekannten Mann her, der einen Holzstock in der Hand trug. Der 31-Jährige führte mehrfach Hiebe mit dem Messer aus. Ein zufällig auf der Straße befindlicher Polizist konnte den Mann nach kurzer Verfolgung auf Höhe der Langobardenstraße verbal sowie unter Vorhalt seiner Dienstwaffe stoppen und ihn sowohl dazu bringen die Machete fallen, wie auch sich widerstandslos festnehmen zu lassen. Der flüchtende Mann hat eine normale Statur und kurze Haare. Er lief in Richtung Schwarzbach. Hinweise nimmt die Polizei unter der 0202 / 284 0 entgegen.

