Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Mehrere Brände im Stadtgebiet

Celle (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (17.06.2021) rückten Polizei und Feuerwehr zu mehreren Bränden im Stadtgebiet Celle aus. Gegen 02.47 Uhr brannten im Außenwarenlager eines großen Baumarktes in der Telefunkenstraße mehrere Paletten, Hochbeete und Gartenutensilien. Dabei wurden ein Imbissbudenanhänger sowie eine Bierzeltgarnitur in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Kurz darauf brannten in der Straße "Neustadt" ein Papiercontainer sowie in der Riemannstraße mehrere Mülltonnen. Die Polizei geht von vorsätzlicher Brandlegung durch unbekannte Täter aus und hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die in der vergangenen Nacht Beobachtungen gemacht haben, nimmt die Polizei in Celle entgegen unter 05141/277-215.

