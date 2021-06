Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: S-Bahnstation Veddel: Sieben Trickdiebstahlstaten in einer Stunde- Bundespolizei sucht auch Geschädigte-

Hamburg (ots)

Tatzeit: 09.06.2021 / 16.21 Uhr bis 17.27 Uhr Tatort: S-Bahnhaltepunkt Veddel, Treppenaufgänge

Am 09.06.2021 gegen 17.00 Uhr wurde eine Frau (w.54) Opfer eines Taschendiebstahls. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl bei dem Einstieg in eine S-Bahn der Linie S31 im S-Bahnhaltepunkt Veddel. Ihre Handtasche war plötzlich geöffnet und die mitgeführte Geldbörse (Inhalt: 150 Euro Bargeld, sowie Dokumente) wurde entwendet. Die Geschädigte begab sich umgehend zum Bundespolizeirevier im Bahnhof Harburg und stellte eine Strafanzeige gegen Unbekannt.

Ermittler der Bundespolizei sichteten daraufhin diverse Aufnahmen verschiedener Überwachungskameras und konnten sechs weitere Taschendiebstahlstaten in der S-Bahnstation Veddel auf dem gespeicherten Videomaterial feststellen.

Vorgehensweise der Täter:

Nach Erkenntnissen der Bundespolizei-Ermittler agierte ein bislang noch nicht identifiziertes Diebes-Trio gemeinschaftlich und äußerst professionell in der S-Bahnstation Veddel. "Dabei wurden innerhalb einer Stunde insgesamt sechs Männer Opfer eines versuchten bzw. in einem Fall vollendeten Taschendiebstahls. Das Trio lenkte ihre Opfer auf einem Treppenaufgang ab und versuchte dann durch einen schnellen Zugriff in mitgeführte Taschen oder die Bekleidung an Diebesgut zu gelangen."

Ein Täter agierte bei den Taten als "Zieher", die beiden Mittäter deckten die Tathandlungen professional ab.

Die Ermittlungen der Bundespolizei nach dem Diebes-Trio laufen auf Hochtouren.

Bislang haben die sechs Geschädigten keine Strafanzeige bei der Bundespolizei gestellt. Auf den Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass die Opfer die versuchten Trickdiebstähle mutmaßlich selbst bemerkt haben könnten.

Die betroffenen Männer werden gebeten sich umgehend mit der Bundespolizeiinspektion Hamburg unter der Tel. - Nr.: 040-6699 505555 (Einsatzzentrale, 24 Stunden erreichbar)in Verbindung zu setzen.

RC

