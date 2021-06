Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen - Gartenschuppen mit Brennholz angezündet

Celle (ots)

Unbekannte Täter zündeten in der vergangenen Nacht Brennholz in einem Geräteschuppen in der Straße "Okamp" an. Die Flammen schlugen auf das Dach des Schuppens über, konnten jedoch schnell durch den Einsatz der Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Lachendorf entgegen unter 05145/284210.

