POL-OG: Muggensturm - Unfallflucht nach Parkplatzrempler, Hinweise erbeten

Muggensturm (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Karlsruher Straße einen PKW. Eine 83-jährige Autofahrerin stellte am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr ihren silbernen Ford Focus auf dem Parkplatz ab und verrichtete für eine halbe Stunde ihre Einkäufe. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Gesuchte beim Ein- und Ausparken gegen das Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden von zirka 1.500 Euro. Wer Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, setzt sich bitte mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 in Verbindung.

/jv

