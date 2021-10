Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Motorradfahrer stößt beim Abbiegen mit Radfahrerin zusammen und flüchtet - Radfahrerin leicht verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Dienstag gegen 7.50 Uhr ist eine 68-jährige Nettetalerin mit ihrem Fahrrad in Lobberich auf der Straße Am Bengerhof gefahren. In Höhe der Einmündung zur Straße Sittard, die im weiteren Verlauf zum Bäumges Kirchweg führt, bog ein in gleicher Richtung fahrender Motorradfahrer nach rechts ab. Dabei berührte er die 68-Jährige, die dadurch stürzte und leicht verletzt wurde. Ohne anzuhalten entfernte sich der Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit über die Straße Sittard in Richtung Bäumges Kirchweg. Die Ermittler des Verkehrskommissariats Viersen suchen Zeugen. Wer kann Angaben zum Unfallhergang und zum flüchtigen Motorradfahrer machen? Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (909)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell