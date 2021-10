Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Einbrecher versuchen in Schmuckgeschäft einzubrechen - Kripo sucht Zeugen

Nettetal-Breyell (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 2.10 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in Breyell auf der Josefstraße in ein Fachgeschäft für Uhren und Schmuck einzubrechen. Vermutlich probierten die Einbrecher, mit einem scharfen Gegenstand die Schaufensterscheibe zu zerschlagen. Bei diesem Versuch löste der akustische Alarm aus und die Täter flüchteten ohne Beute. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen genommen. /mr (908)

