Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Zeugensuche nach Streit und Körperverletzungen

Viersen-Dülken (ots)

Ein Streit und Körperverletzungen haben in Dülken in der Nacht von Samstag auf Sonntag für einen Polizeieinsatz gesorgt. Am Ende gab es einen Schwerverletzten, der noch in der Nacht notoperiert werden musste. Allerdings ist noch unklar, auf welche Art und Weise er verletzt worden ist, ob es dabei eine Fremdeinwirkung gab.

Gegen 23.35 Uhr am Samstagabend gab es einen Streit in einer Gaststätte am Neumarkt zwischen einer Personengruppe, die sich bereits in der Gaststätte befand und einer anderen, die zu diesem Zeitpunkt die Örtlichkeit betrat. Im Verlauf dieses Streits soll einer der Neuankömmlinge, ein 54-jähriger Deutscher aus Viersen einen 38-jährigen Dülkener geschlagen haben.

Den Tumult hörten ein 25-jähriger Dülkener und sein 24-jähriger Gast aus St. Tönis. Die beiden Männer liefen zur Gaststätte, um zu sehen, ob sie helfen könnten. Der 25-Jährige erhielt daraufhin von einer dreiköpfigen Männergruppe unvermittelt Schläge ins Gesicht. Ebenso erging es einem 49-jährigen Boisheimer, der mit einem Taxi dort angekommen und gerade ausgestiegen war. Die drei Männer, die zugeschlagen haben sollen, entkamen unerkannt.

In der Gaststätte fiel dann auf, dass ein 48-jähriger Boisheimer reglos am Boden lag. Daraufhin verständigten die Anwesenden Rettungsdienst und Polizei. Der Mann wurde in ein Krankenhaus in Krefeld gebracht, wo er noch in der Nacht operiert werden musste. Die bisher befragten Zeugen konnten noch nicht erhellen, wie dieser Mann auf den Boden gekommen ist und woher die Verletzungen stammen.

Deshalb werden dringend weitere Zeugen gesucht, die bislang noch nicht befragt worden sind. Ebenfalls wäre die Polizei dankbar für mögliche Fotos oder Videoaufnahmen vom Ort des Geschehens von Samstagabend.

Die drei Männer, die vor der Gaststätte zugeschlagen haben sollen, werden von den Zeugen übereinstimmend als etwa 22 bis 27 Jahre alt, mit 1,90 bis 1,95 Meter sehr groß und dunkelhaarig beschrieben. Wer Angaben zu diesen Männern machen kann, sie im Verlauf des Abends oder auch nach der Tat gesehen hat oder weiß, um wen es sich handelt, wird ebenso wie die anderen Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 02162/377-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. /hei (905)

