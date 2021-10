Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Münchheide: Einbruch in Schnellrestaurant

Willich-Münchheide (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag im Zeitraum zwischen 2 und 5.30 Uhr in ein Schnellrestaurant an der Halskestraße in Willich-Münchheide eingebrochen. Mit brachialer Gewalt verschafften sie sich über einen Nebeneingang Zutritt zum Gebäude und später zu einem Tresor. Sie erbeuteten einen fünfstelligen Eurobetrag.

Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag oder gegebenenfalls auch in den Tagen zuvor im Gewerbegebiet Münchheide verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (904)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell