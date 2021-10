Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 05.10.2021: Verkehrsunfallflucht in Ilsede

Peine (ots)

Am 05.10.2021 zwischen 10:20 Uhr und 10:40 Uhr wurde ein weißer Opel Combo auf dem Parkplatz des E-Centers Ilsede, Am Kalischacht, beschädigt. Der Eigentümer hatte den Wagen auf dem Parkplatz des Supermarktes abgestellt und musste nach seinem Einkauf feststellen, dass sein Wagen an der hinteren rechten Ecke stark beschädigt worden ist. Die Art des Schadens lässt vermuten, dass es sich beim Verursacher um ein größeres Fahrzeug gehandelt haben könnte. Die Schadenssumme wird mit rund 3000 Euro angegeben. Wer Hinweise zum Unfallhergang oder Verursacher machen kann, teilt dies bitte der Polizei in Ilsede, 05172- 370750, mit.

