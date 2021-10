Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.10.2021.

Salzgitter (ots)

Vollendete und versuchte Einbrüche beschäftigen die Polizei.

Salzgitter, Am Laubberg (2 x vollendete Einbrüche, 1 x versuchter Einbruch), Hermann-Löns-Weg (1 x versuchter Einbruch), 03.10.2021, 01:30 Uhr-04.10.2021, 06:30 Uhr.

In mehreren Fällen kam es zu versuchten und vollendeten Einbrüchen in Wohnhäuser. In allen Fällen hatten die Täter unter Gewaltanwendung das Eindringen in die Häuser versucht bzw. vollendet. Hierbei erbeuteten sie neben Bargeld auch andere für die Besitzer wichtige Dokumente. Die Polizei konnte Spuren der Tat sichern. Abschließende Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamten der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 in Verbindung zu setzen.

Täter demontierten Katalysatoren.

Salzgitter, Sonnenbergweg/Am Mühlenbach/Am Dorfrand, 01.10.2021, 14:00 Uhr-04.10.2021, 12:00 Uhr.

In mindestens drei bekannt gewordenen Fällen hatten es die Täter auf geparkte Fahrzeuge abgesehen. Die noch montierten Katalysatoren wurden herausgeschnitten und entwendet. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2.200 Euro.

Die Polizei in Gebhardshagen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341 867240 zu melden.

Sachbeschädigung durch Feuer.

Salzgitter, Wilhelm-Kunze-Ring, 04.10.2021, 18:00 Uhr.

Bisherige Ermittlungen der Polizei ergaben, dass offensichtlich vorsätzlich ein Papier-Container in Brand gesetzt wurde. Das Feuer konnte von der Berufsfeuerwehr Salzgitter schnell gelöscht werden, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von mindestens 300 Euro.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 18970 zu richten.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell