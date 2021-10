Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 05.10.2021.

Wolfenbüttel (ots)

Heiningen, Börßum, L 512, 04.10.2021, 17:15 Uhr.

Ein 45-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades konnte von der Polizei angehalten und kontrolliert werden. Anhaltspunkte deuteten auf einen Alkoholkonsum. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,6 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

Seniorin verhielt sich bei einem sogenannten Schockanruf vorbildlich.

Lehre, Lerchenweg, 04.10.2021, 14:30 Uhr.

Eine ältere Dame erhielt einen Anruf ihrer angeblichen Enkelin, die in diesem Gespräch gegenüber der Angerufenen angegeben hatte, in einen Verkehrsunfall mit Personenschaden verwickelt zu sein. Nachdem die ältere Dame erst noch ihren Sohn in das Gespräch mit einbeziehen wollte, habe die Anruferin das Gespräch beendet. Ein Schaden ist nicht eingetreten.

Die Polizei wünscht sich, dass ältere Menschen immer erst Personen ihres Vertrauens mit einbeziehen, wenn sie einen sogenannten Schockanruf erhalten. Bitte wenden sie sich auch immer an ihre Polizei. Wir stehen ihnen immer mit Rat und Hilfe zur Seite.

Täter beschädigten Firmenwagen.

Wolfenbüttel, Fritz-Fischer-Straße, 01.10.2021, 15:00 Uhr-04.10.2021, 07:30 Uhr.

Unbekannte Täter hatten einen abgestellten Firmenwagen erheblich beschädigt. Insbesondere verursachten die Täter einen Schaden an der Frontscheibe, an beiden Seitenspiegeln und an allen vier Reifen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 1.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330 zu richten.

Sachbeschädigung an einer Schule.

Wolfenbüttel, Rosenwall, Schulkomplex, 01.10.2021, 14:00 Uhr-04.10.2021, 09:15 Uhr.

Unbekannte Täter hatten eine Gebäudewand der Schule mit Farbe besprüht und verschiedene Symbole und Schriftzüge aufgebracht. Hierdurch entstand ein Schaden von mindestens 300 Euro.

Zur Ermittlung von Tatverdächtigen ist die Polizei auf Zeugenhinweise angewiesen. Bitte wenden sie sich an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331 9330.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell