Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 04.10.2021.

Salzgitter (ots)

Wohnungseinbrüche

Salzgitter, Bad, Hainbeekweg, 03.10.2021, 02:00-13:25 Uhr.

In mindestens drei bekannt gewordenen Fällen verschafften sich die Täter einen widerrechtlichen Zugang in Wohnhäuser und erbeuteten neben Schmuck auch Bargeld. Ersten Einschätzungen nach entstand ein Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder den Taten machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

