POL-EL: Nordhorn - Drei Beteiligte bei Unfall auf B213

Am Dienstagmittag ist es auf der Osttangente zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. An der Unfallstelle kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein 66-jähriger Mann aus Nordhorn war gegen kurz vor 12 Uhr mit seinem VW Up in Richtung Neuenhaus unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Lingener Straße links abbiegen wollte, übersah er, dass vor ihm zwei Autos vor einer roten Ampel standen. Er fuhr auf den Mercedes eines 76-jährigen Mannes, ebenfalls aus Nordhorn, auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes wiederum auf den davorstehenden Lkw eines lettischen Fahrers geschoben. Der Unfallverursacher wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr daraus befreit werden. Er wurde im Anschluss ins Krankenhaus eingeliefert. Zu Art und Umfang der Verletzungen liegen aktuell keine Informationen vor. Die beiden anderen Unfallbeteiligten kamen mit dem Schrecken davon. Rund um die Unfallstelle kam es für die Dauer der Bergungs- und Aufräumarbeiten zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

