Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mit mehr als drei Promille am Steuer

Lingen (ots)

Am Montagabend kontrollierten Beamte der Polizei Lingen einen Transporter in der Damaschkestraße. Während der Kontrolle wird bei dem 34-jährigen Fahrer eine Atemalkoholkonzentration von 3,92 Promille festgestellt. Zuvor war der Transporter durch seine Fahrweise einem Verkehrsteilnehmer aufgefallen, der umgehend die Polizei informierte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell