Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - PKW-Spiegel zerstört, Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 22:00 Uhr - 07:30 Uhr, beschädigten bislang Unbekannte den rechten Außensiegel eines im Krähhöhlenweg in Bad Dürkheim geparkten grünen Mercedes. Der Sachschaden wird auf ca. 1000 EUR geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder Täter machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Dürkheim unter Tel.: 06322 963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell