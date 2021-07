Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geparkten Anhänger gerammt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.07.2021 gegen 20:30 Uhr fuhr ein 24-jähriger Mann mit seinem Pkw in der Gäustraße auf einen am Fahrbahnrand geparkten Anhänger. Der Zusammenstoß löste die Airbags aus wodurch die Beifahrerin im Brustbereich leicht verletzt wurde. Unfallursache war nach Angaben des Fahrers die tiefstehende Sonne die ihn blendete. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

