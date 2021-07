POL-PDNW: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Neustadt/Weinstraße

Bei einem Auffahrunfall am 15.07.2021 gegen 17:20 Uhr in der Speyerdorfer Straße kam es an der Einmündung Chemnitzer Straße zum Zusammenstoß von drei Fahrzeugen. Ein 44-jähriger Autofahrer bemerkte den Bremsvorgang der vorausfahrenden Fahrzeuge nicht und fuhr auf den vor ihm fahrenden Pkw einer 34-jährigen Frau auf. Diese wiederum wurde auf das Fahrzeug vor ihr geschoben. Die 34-Jährige erlitt dabei ein HWS-Trauma. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 3500 Euro.

