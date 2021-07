Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PKW gestreift und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots)

Im Zeitraum vom 13.07.2021, ca. 23:50 Uhr, bis 14.07.2021, ca. 08:00 Uhr, wurde ein in der Schillerstraße auf Höhe der Hausnummer 170 ordnungsgemäß geparkter PKW Hyundai i30 durch ein unbekanntes Fahrzeug gestreift und beschädigt. Es entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 800EUR. Hinweise zum möglichen Unfallverursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-963-0 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

