Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle B39

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 14.07.2021 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr wurde auf der B39 in Höhe des Sportplatzes Geinsheim (70 km/h) eine Geschwindigkeitskontrolle eingerichtet. Insgesamt waren 15 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs, ein Autofahrer hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Der schnellste Autofahrer wurde mit 97 km/h gemessen.

