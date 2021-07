Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Vermisst jemand vier Emus?

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Haßloch (ots)

Nicht schlecht staunte eine 36-jährige Frau, als ihr am Dienstagnachmittag (13. Juli, 16 Uhr) in einem Waldstück nahe der K14 plötzlich vier Emus begegneten. Es waren vier Jungtiere, sie irgendwo ausgebüchst sein mussten. Polizei und Ordnungsamt konnten keine Emu-Besitzer ausmachen. Falls jemand vier Emus vermisst, kann er sich mit dem Tierheim in Haßloch in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell