Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittlungen nach illegalem Beschleunigungsrennen

Neuss (ots)

Am Freitag (18.06.), gegen 23:40 Uhr, waren Polizeibeamte in Zivil zur rechten Zeit am rechten Fleck. Die Fahrzeugführer zweier PS-starker Autos (Mercedes, Audi) standen zunächst nebeneinander an einer Ampel auf der Düsseldorfer Straße. Als die Ampel von Rot auf Grün umsprang, beschleunigten beide ihre Pkw auf gerader Strecke bis zu einer etwaigen Geschwindigkeit von 110 Stundenkilometer (zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 Stundenkilometer).

Die Polizeibeamten fackelten nicht lange, gaben Anhaltezeichen und kontrollierten die 24 und 27 Jahre alten Fahrzeugführer.

Glücklicherweise wurden keine Verkehrsteilnehmer durch die deutliche Geschwindigkeitsüberschreitung gefährdet.

Nichts desto trotz erwartet beide Männer ein Strafverfahren, wegen des Verdachts eines illegalen Straßenrennens.

Die zuständige Staatsanwaltschaft befürwortete zudem die Beschlagnahme der Führerscheine und das einhergehende Verbot zum Führen von Kraftfahrzeugen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell