Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Brand eines Müllbehälters - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

Am Samstagabend (19.06.), gegen 18:30 Uhr, geriet ein Abfallbehälter an der Haltestelle Landsknecht in Meerbusch - Büderich in Brand.

Polizeibeamte stellten einen beschädigten Plastikabfallbehälter fest, welcher sich links neben dem Treppenaufgang zum Bahnsteig auf der Seite in Fahrtrichtung Düsseldorf befindet.

Das Feuer konnte durch anwesende Personen gelöscht werden.

Ob es sich um eine fahrlässige oder vorsätzliche Brandstiftung handelt, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden.

