Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Erneute, mutmaßliche Brandstiftung an Kirche - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (17./18.06.), in der Zeit von 18:30 Uhr bis 08:30 Uhr, kam es an der Hochstraße zu einer versuchten Brandstiftung an der St. Nikolaus Kirche in Meerbusch-Osterath. Unbekannte hatten offenbar Papier unter die Tür der Sakristei gelegt und angezündet. Glücklicherweise wurde nur die Tür leicht beschädigt.

In der Nacht vom 14.06. auf den 15.6. kam es bereits zu einem ähnlichen Vorfall an einem Gotteshaus an der Straße "Am Kirchplatz" in Meerbusch - Osterath.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Ob Zusammenhänge zwischen den Taten bestehen, wird derzeit geprüft.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit dem zuständigen Kommissariat 11 in Verbindung zu setzen.

