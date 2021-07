Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) Autofahrer mit Alkohol unterwegs

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, den 16.07.2021, gegen 02:00 Uhr wurde ein 22-jähriger Autofahrer aus Bad Dürkheim am Bahnhof einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei nahmen die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Fahrer gab an, seinen Geburtstag gefeiert zu haben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Trotz seines Geburtstages musste eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

