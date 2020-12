Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Unbekannte zündeln

Eine so genannte Dixi Toilette wollten Unbekannte abfackeln.

UlmUlm (ots)

Am Mittwochabend gegen 18.25 Uhr bemerkte ein Passant, dass aus den Lüftungsschlitzen einer Dixi Toilette Rauch quoll. Unbekannte hatten das Toilettenpapier in der Kabine angezündet. Der Passant löschte das Feuer und verständigte die Polizei. Das Toilettenhäuschen, das in der Ziegelbachklinge aufgestellt ist, wurde durch die Flammen leicht beschädigt. Das Polizeirevier Eislingen nahm die Ermittlungen auf und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 07161/8510 zu melden.

++++++++++++++++2338717 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell