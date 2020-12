Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Bus verliert Diesel

Durch das Stadtgebiet Biberach sowie Bergerhausen und Warthausen zog ein Linienbus eine Dieselspur.

UlmUlm (ots)

Ca. 100 Liter Diesel verlor ein Linienbus am Donnerstag zwischen 9.15 und 11.15 Uhr. Vom Fahrer unbemerkt platzte ein Schlauch für die Dieselzufuhr vom Tank zum Motor. Dadurch ergoss sich der Kraftstoff auf die Straßen im Stadtgebiet und angrenzende Ortschaften. Die Fahrbahn wurde dadurch teilweise gefährlich glatt. Das wurde einem 77 Jahre alten Autofahrer zum Verhängnis, der von der Bahnhofstraße in den Bismarckring abbiegen wollte. Sein Pkw rutschte gegen den Bordstein, so dass beide Felgen auf der rechten Seite beschädigt wurden. Die Feuerwehr Biberach setzte eine spezielle Kehrmaschine zum Reinigen der Fahrbahn ein. Dazu musste zeitweise der Verkehr im Stadtgebiet umgeleitet werden. Das Leck an dem Linienbus wurde abgedichtet und das Fahrzeug anschließend zu einer Werkstatt abgeschleppt.

++++++++++++++++2339150 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell