POL-MTK: Streit eskaliert+++Einbruch in Kirche+++Einbrecher zugange

1. Streit im Straßenverkehr eskaliert,

Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, 27.03.2021, gg. 16.55 Uhr

(ho)Ein Streit zwischen Autofahrern ist am Samstagnachmittag in der Elly-Beinhorn-Straße völlig eskaliert. Vorausgegangen war eine Meinungsverschiedenheit im Straßenverkehr, nach der es zu beleidigenden Äußerungen gekommen sein soll. Ein 56-jähriger Beteiligter habe daraufhin sein Fahrzeug verlassen und sei an den Wagen seines Kontrahenten herangetreten. Den Angaben des 56-Jährigen zufolge habe dieser ein Reizstoffsprühgerät gegen ihn eingesetzt, wodurch er im Gesicht getroffen und verletzt wurde. Auch der 24-jährige Sohn des Geschädigten sei durch den Einsatz des Reizgases verletzt worden, als er seinem Vater helfen wollte. Nach dem Vorfall flüchtete der Mann, der mutmaßlich von dem Reizgas Gebrauch gemacht hatte, mit seinem Fahrzeug vom Tatort. Aufgrund des abgelesenen Kennzeichens dauern die Ermittlungen bezüglich seiner Identität derzeit noch an. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

2. Einbruch in Kirche gescheitert,

Hofheim, Kurhausstraße, festgestellt am 28.03.2021

(ho)Am vergangenen Sonntagmorgen ist ein Einbruch in die evangelische Johannesgemeinde in der Kurhausstraße in Hofheim festgestellt worden. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zum Kirchengelände und schlugen dort eine Scheibe der Kirche ein. Anschließend versuchten sie offenbar in den Innenraum einzusteigen, was ihnen jedoch nicht gelang. Der Spurenlage zufolge haben die Einbrecher den Innenraum der Kirche nicht betreten und flüchteten aus unbekannten Gründen vom Tatort. Was blieb ist der Sachschaden, der auf mindestens 2.000 Euro geschätzt wird. Die Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Baucontainer aufgebrochen,

Eschborn, Rahmannstraße, 26.03.2021 bis 29.03.2021

(ho)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes haben Unbekannte auf einer Baustelle in Eschborn mehrere Container aufgebrochen. Die Täter liefen auf das Baustellengelände und machten sich an den Schlössern der Container zu schaffen und brachen diese auf. Was aus den Containern entwendet wurde ist bislang noch unklar. Die Polizei in Eschborn ermittelt gegen Unbekannt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 9695-0.

4. Alarmanlage vertreibt Einbrecher,

Weilbach, Industriestraße, 29.03.2021, um 00.34 Uhr

(ho)In der vergangenen Nacht sind Einbrecher in Weilbach in die Werkstatt einer Firma eingebrochen und haben dabei mehrere Hundert Euro Sachschaden angerichtet. Allerdings lösten die Täter während der Tat die Alarmanlage aus und flüchteten daraufhin aus dem Gebäude ohne etwas entwendet zu haben. In das Gebäude gelangten die Täter durch eine eingeschlagene Scheibe, von wo aus sie sich schließlich in Richtung eines Büros begaben. Dabei lösten die Einbrecher den Alarm aus. Da derzeit noch keine konkreten Hinweise auf die unbekannten Täter vorliegen, bittet die Hofheimer Kriminalpolizei um Hinweise unter der Telefonnummer (06192

