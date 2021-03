PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Diebstahl aus Garagen +++ Einbruchsdiebstahl aus Baucontainer +++ Sachbeschädigung durch Graffiti +++ Trunkenheitsfahrt

Hofheim (ots)

1. Eigentumsdelikte

1.1 Diebstahl aus Garage I.

Tatzeit: Do., 25.03.2021, gg. 18:00 Uhr - Fr., 26.03.2021, gg. 10:00 Uhr Tatort: 65817 Eppstein-Bremthal, Schillerstraße

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter unberechtigt Zutritt zu einer Garage in Eppstein-Bremthal und entwendeten daraus Arbeitsgeräte.

Bei dem Tatobjekt handelte es sich um eine Doppelgarage, welche zur Tatzeit unverschlossen war. Die Täter nutzten die Gelegenheit und entwendeten eine motorisierte Kettensäge, einen Hochdruckreiniger, sowie einen Winkelschleifer. Anschließend entfernten sich die Diebe auf bislang unbekannte Weise in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit.

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1700,- EUR. Eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 - 6749 - 0 in Verbindung zu setzen.

1.2 Diebstahl aus Garage II.

Tatzeit: Do., 25.03.2021, gg. 19:00 Uhr - Sa., 27.03.2021, gg. 14:00 Uhr Tatort: 65817 Eppstein-Niederjosbach, Schulstraße

Bislang unbekannte Täter verschafften sich zur Tatzeit unbemerkt Zutritt zu einer unverschlossenen Garage in Eppstein-Niederjosbach. Aus der Garage wurden sodann zwei motorisierte Kettensägen, sowie ein Satz Alu-Kompletträder entwendet.

Anschließend entfernten sich die Täter auf bislang unbekannte Weise in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 - 6749 - 0 in Verbindung zu setzen.

1.3 Einbruch in Baustellencontainer

Tatzeit: Fr., 26.03.2021, gg. 18:00 Uhr - Sa., 27.03.2021, gg. 07:30 Uhr Tatort: 65830 Kriftel, Kapellenstraße

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Samstag unberechtigt Zutritt zu einer Baustelle in Kriftel und entwendeten hochwertige Baumaschinen.

Die Täter betraten das Anwesen und erreichten hier einen Baustellencontainer, welcher mit einem Vorhängeschloss gesichert war. Das Schloss wurde sodann gewaltsam aufgebrochen und die Täter entwendeten Baumaschinen im Wert von ca. 1650,- EUR. Unter dem Diebesgut befanden sich ein Betonrüttler, sowie eine Handkreissäge. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 - 2079-0 in Verbindung zu setzen.

1.4 Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatzeit: Sa., 27.03.2021, gg. 22:30 Uhr

Tatort: 65760 Eschborn, Bahnhofstraße, S-Bahnhof Eschborn

Eine unbekannte Person beschädigte am Samstagabend die Wand des Bahnhofgebäudes in Eschborn mit Lackspray. Die Person wurde durch eine Zeugin beobachtet, wie sie mittels Spraydosen ein Graffiti an die Wand des verlassenen Bahnhofsgebäudes schmierte und dadurch beschädigte. Die Zeugin informierte umgehend die Polizeistation in Eschborn. Mit dem Eintreffen der Beamten flüchtete die männliche Person zu Fuß über die Bahngleise in unbekannte Richtung. Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg.

Durch die Zeugin konnte der männliche Täter wie folgt beschrieben werden:

- schwarze Hose - blaue Jacke - schwarze Maske - schwarze Mütze - blaue Tasche mit Spraydosen

Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200,- EUR. Eine Spurensicherung wurde veranlasst.

Zeugen werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 - 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsdelikte

2.1. Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Tatzeit: So., 28.03.2021, 01:25 Uhr Tatort: 65817 Eppstein, Theodor-Fliedner-Weg

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Fahrzeugführer festgestellt, welcher ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führte, obwohl er nach dem Konsum von Betäubungsmitteln nicht mehr in der Lage dazu war.

Der 24jährige Frankfurter befuhr zur Tatzeit mit seinem BMW die B455 in Eppstein. In Höhe des Bahnhofes Eppstein wurde er im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch eine Kelkheimer Polizeistreife angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten Anzeichen für eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung des Beschuldigten festgestellt werden.

Ein freiwillig durchgeführter Urintest verlief positiv auf den Konsum von Cannabis. Der Beschuldigte wurde daraufhin zur Polizeistation Kelkheim transportiert wo ihm, nach staatsanwaltschaftlicher Anordnung, eine Blutprobe entnommen wurde.

Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der PKW-Schlüssel sichergestellt.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

3. Sonstiges

-

gefertigt: Sieger, PHK´ in

