Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen-Einbruch in Geräteraum des SV Olympia Laxten

Lingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntagabend bis Montagmorgen in einen Geräteraum des Sportvereins Olympia Laxten in der Diekstraße eingedrungen. Sie brachen die Tür des Geräteraumes auf und entwendeten eine Motorheckenschere im Wert von etwa 400 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591) 87 0 entgegen.

