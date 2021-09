Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung in Bäckerei in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

In einer Bäckerei in der Innenstadt kam es am Sonntagabend (12.09.2021) zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 19:45 Uhr wollten ein 32-jähriger und ein 36-jähriger Hagener das Geschäft am Graf-von-Galen-Ring mit einem Hund betreten. Dies bemerkte der 39-jährige Mitarbeiter der Bäckerei. Er teilte den beiden Männern mit, dass der Hund draußen bleiben müsse. Darauf reagierten diese aggressiv und griffen den Hagener an. Sie schlugen mit ihren Fäusten und Flaschen auf ihn ein und warfen Tische um, die im Außenbereich des Ladens standen. Der 39-Jährige setzte sich nach Angaben der beiden Angreifer mit einem Schlagstock zur Wehr. Bei dem Vorfall verletzten sich zwei der Männer leicht, benötigten aber keine ärztliche Versorgung. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Einen Schlagstock konnten sie vor Ort nicht auffinden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

