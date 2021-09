Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer wird ins Gewahrsam gebracht

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntag (12.09.2021) gegen 01.30 Uhr wurde die Polizei verständigt, nachdem ein Mann in der Hochstraße Mülltonnen umtrat, Passanten anpöbelte und gegen Schaufenster schlug. Die Beamten trafen auf einen 23-Jährigen aus Hagen, der eine weitere Mülltonne umschubste, als sie ihn ansprachen. Er reagierte zunächst nicht und zeigte sich anschließend uneinsichtig sowie verbal aggressiv. Zur Verhinderung von Straftaten sowie zur Ausnüchterung und emotionalen Beruhigung nahmen ihn die Polizisten in Gewahrsam. Er hatte einen Atemalkoholwert von rund 1,7 Promille und musste eine Blutprobe abgeben. Gegen den 23-Jährigen wurden Strafanzeigen gefertigt. (arn)

