Polizei Hagen

POL-HA: Raubdelikt

Hagen - Haspe (ots)

Am 11.09.2021, gegen 16:10 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Hagen Haspe zu einem Raubdelikt. Ein 31jähriger Bewohner des Hauses war auf dem Weg zu seinem Kellerraum, als er diesen bereits geöffnet und mit einer fremden Person darin vorfand. Der Fremde war gerade dabei, den Keller zu durchwühlen, als er von dem Geschädigten angesprochen wurde. Bei dem Fluchtversuch des Einbrechers kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Täter den Geschädigten mit einem Schraubendreher bedrohte und sich so die Flucht nach draußen ermöglichte. Der Geschädigte erlitt eine Schürfwunde an der Hand, blieb aber sonst unverletzt. Ob der Täter etwas entwendet hat, kann noch nicht gesagt werden. Täterbeschreibung: männlich, schmale Statur, 170-175cm groß, 40-45 Jahre alt, schwarze Kappe, schwarze Jacke, blaue Arbeitshose. Beamte der Kriminalwache erschienen zur Spurensicherung am Tatort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

