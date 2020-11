Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Rucksack mit über 4500 Euro in der S-Bahn gefunden - Eigentümer gesucht

HamburgHamburg (ots)

Vergangene Woche wurde der Bundespolizeiinspektion Hamburg ein Rucksack überreicht, welcher in einer abgestellten S-Bahn nach Reinigungsarbeiten aufgefunden worden war. In diesem Rucksack befand sich -neben diversen anderen Gegenständen- Bargeld in Höhe von mehr als 4500 Euro.

Bislang liegen keine Hinweise dafür vor, dass diese Dinge durch Straftaten erlangt wurden.

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg versucht nun mit diesem Aufruf den rechtmäßigen Eigentümer zu ermitteln.

Wer sachdienliche Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten, sich zu den üblichen Geschäftszeiten an die Bundespolizeiinspektion Hamburg unter der Telefonnummer 040- 6699505-581 zu wenden.

Hinweis: Neben dem Bargeld, dessen genaue Höhe hier bewusst nicht angegeben wird, befinden sich in dem Rucksack diverse weitere Gegenstände. Es wird erwartet, dass diese vom Eigentümer entsprechend benannt werden können.

Rückfragen bitte an:

Thomas Hippler

Tel.: 0173/ 678 3461

E-Mail: Thomas.Hippler@polizei.bund.de

