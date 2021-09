Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Wohnungseinbruch

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Zeit vom 10.09.2021, 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr, kam es in der Vorhaller Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter hatte an der Wohnungstür des Geschädigten erfolglos gehebelt. Die Kriminalwache erschien nachträglich am Tatort, um etwaige Spuren zu sichern. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell