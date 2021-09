Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbruch

Hagen - Boele (ots)

In der Zeit vom 11.08.2021, 18:00 Uhr und 11.09.2021, 15:30 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße in Hagen Boele zu einem Kellereinbruch. Das zur Sicherung der Kellertür eingesetzte Zahlenschloss war nicht mehr vorhanden. Aus dem Kellerraum wurde ein Damenfahrrad entwendet, welches nicht näher beschrieben werden konnte. Täterhinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

