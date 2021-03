Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch/ Notruf-Missbrauch/ Fahrräder aus Kellern geholt

Menden (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag versucht, in ein Geschäft an der Hauptstraße einzubrechen. Sie scheiterten an der Tür.

Ein 37-jähriger Mann hat in der Nacht zum Sonntag über 30-mal den Notruf 110 der Polizei gewählt. Am Telefon machte er wirre Angaben. Eine Streifenwagenbesatzung konnte ihn in der Nacht dazu bringen, seine Anrufe einzustellen. Die Polizei schrieb eine Anzeige wegen Missbrauchs von Notrufen.

In der Nacht zum Sonntag sind Unbekannte in die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses an der Taunusstraße eingebrochen. Sie brachen die Vorhängeschlösser an insgesamt acht Kellerabteilen auf. In den meisten Räumen fanden sie nichts. Eine genaue Überprüfung steht noch aus. Aus einem Raum holten sie jedoch drei Fahrräder: zwei 26-Zoll-Mountainbike der Marke Bulls (weiß/grün bzw. weiß-lila) sowie ein silbernes 28-Zoll-Damenfahrrad. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell