Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Einbruch

Zeugen gesucht

Hamminkeln (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 01.01 Uhr bis 01.16 Uhr, drangen Unbekannte durch Aufhebeln einer Nebentür in eine Spielhalle an der Güterstraße ein. In der Spielhalle wurden zwei Automaten aufgehebelt und Münzgeld in unbekannter Höhe entwendet. Danach ergriffen sie die Flucht.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Hamminkeln, Tel.: 02852 / 966100, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell