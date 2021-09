Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer fährt auf Auto auf

Hagen-Altenhagen (ots)

Sonntag (12.09.2021) gegen 10.25 Uhr kam es auf der Altenhagener Straße in Fahrtrichtung Altenhagener Brücke zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Ein 70-jähriger Motorradfahrer fuhr an der Einmündung in die Zollstraße auf einen Audi auf, als der 36-jährige Fahrer verkehrsbedingt bremste. Durch den Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer über den Lenker seiner Honda auf die Fahrbahn. Dabei erlitt der Hagener leicht Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Audi-Fahrer verletzte sich ebenfalls leicht und gab an, selbständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell