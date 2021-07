Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2021 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Freudenberg: Unfall im Kurvenbereich

Weil zwei Fahrzeugführer am Mittwochmorgen bei Freudenberg wohl nicht ihre Spur hielten, kam es zum Zusammenstoß. Auf der Landstraße L2310 zwischen Freudenberg und Wertheim streiften sich gegen 9 Uhr ein LKW und ein VW in einer langgezogenen Kurve, sodass Schäden in Höhe von knapp 6.000 Euro entstanden. Da beide Fahrzeugführer angaben ordnungsgemäß rechts gefahren zu sein, sucht die Polizei nach Zeugen, die den Unfall beobachten konnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

