POL-WES: Wesel - Einbruch in eine Gaststätte

Polizei sucht Zeugen

Wesel (ots)

Lebensmittel und Getränke im Wert von mindestens 200 Euro war die Ausbeute von Unbekannten, die in der Nacht zu Mittwoch in ein Kühlhaus einer Gaststätte an der Rheinprommenade eingebrochen waren.

Der Inhaber rief um kurz nach elf Uhr die Polizei, als er morgens den Verlust bemerkte.

Offensichtlich waren die Einbrecher kleine Feinschmecker oder aber sie planen eine kleine Party, denn sie entwendeten neben 15 Schweinshaxen, einem Kasten Cola und einem Kasten Sprite, auch 2,5 Kilogramm Seranoschinken.

Zum Abtransport der Beute stahlen sie gleich noch eine große rote Lebensmittelkiste, in die sie alles einpackten.

Der Bereich der Gaststätte wird videoüberwacht. Auf den Aufzeichnungen konnten die Polizistinnen und Polizisten lediglich zwei dunkelgekleidete Männer erkennen. Einer von ihnen trug eine auffällig gemusterte, kurze Hose. Der zweite Verdächtige trug eine dunkle Jacke mit auffälligem Logo der Firma "Nike".

Wer Hinweise zu den Unbekannten geben kann oder zu den gestohlenen Lebensmitteln, meldet sich bitte bei der Polizei in Wesel unter der Telefonnummer 0281-107-0.

